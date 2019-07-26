Сухум, , 19:19 — REGNUM

Министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар на встрече с представителями абхазской диаспоры предложил переехать в Абхазию жителям абхазских сел в Турции, пострадавших от стихийного бедствия. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

17 июля в результате ливневых дождей в Турции подтопило несколько сел, расположенных около города Дюздже, в которых проживают абхазы — потомки махаджиров. Представительство Абхазии в Турции сообщало, что наводнение нанесло серьезный ущерб жителям сразу нескольких абхазских сел — Есма-Ханым, Делавер, Улу, Кобашь и другим.

Беслан Дбар обратился к жителям села Есма-Ханым со следующими словами: «Переезжайте в Абхазию, а мы встанем рядом, поможем начать жизнь заново. А на родной земле и стены помогают. Хочу, чтобы вы знали, что это в наших силах». Дбар предложил желающим представить документы в постпредство.

Дбар сообщил, что абхазское правительство намерено так же, как и турецкое государство и абхазская диаспора в Турции, оказать посильную материальную помощь всем пострадавшим абхазским семьям.