Лондон, , 18:53 — REGNUM

Метеорологи Великобритании сообщают о возможном превышении исторического температурного рекорда в стране, 26 июля передает агентство Associated Press.

По предварительной информации, которая должна быть уточнена в течение нескольких дней, в четверг 25 июля в Кембридже была зафиксирована температура 38,7 градусов по Цельсию.

Прошлый исторический рекорд температуры для июля месяца в Великобритании был установлен в 2003 году и составляет 38,5 градусов по Цельсию.

Читайте также: Жара во Франции побила рекорд 1947 года