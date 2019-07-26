Лондон, 26 июля 2019, 18:53 — REGNUM
Метеорологи Великобритании сообщают о возможном превышении исторического температурного рекорда в стране, 26 июля передает агентство Associated Press.
По предварительной информации, которая должна быть уточнена в течение нескольких дней, в четверг 25 июля в Кембридже была зафиксирована температура 38,7 градусов по Цельсию.
Прошлый исторический рекорд температуры для июля месяца в Великобритании был установлен в 2003 году и составляет 38,5 градусов по Цельсию.
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