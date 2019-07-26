Красногорск, , 18:47 — REGNUM

Крупную партию элитного алкоголя и предметов роскоши изъяли в Московской области сотрудники Федеральной таможенной службы РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Общая стоимость конфискованной продукции оценивается в 25 млн рублей. Партия алкоголя, предметов интерьера, посуда были обнаружены на территории одного из складов в Московской области. Товары были ввезены в РФ из Германии. При этом не было уплачено таможенных платежей на сумму более 7,5 млн рублей.

«Среди изъятых предметов — вазы, кубки, сервизы и наборы посуды, статуэтки марок Faberge и Tsar Imperial, скульптуры марок Daum и Bregner, сумка Louis Vuitton, фоторамка Roberto Cavalli — общей стоимостью 12 млн рублей. Изъяты также дорогостоящие алкогольные напитки европейского производства марок Cristal, Tenuta, Ornellaia, Etienne Calsac и других, в том числе виски и коньяк многолетней выдержки. По предварительной оценке, экспертов, стоимость отдельных экземпляров элитного алкоголя варьируется от 300 до 500 тыс. рублей за бутылку. На упаковках алкогольной продукции отсутствуют акцизные марки», — сказано в сообщении.

Центральная акцизная таможня возбудила два уголовных дела — по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 и по пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»). Если владелец товаров не внесет таможенные платежи и не уплатит штрафы, алкогольная продукция будет уничтожена, а предметы интерьера направят в доход государства.

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