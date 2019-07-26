Владимир, , 17:59 — REGNUM

Два жителя города Владимира, 22 и 29 лет, подозреваются в убийстве пенсионерки, 88-летнего ветерана труда. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В июле 2019 двое мужчин попросили занять деньги у её бабушки, чтобы отдать долги. Пенсионерка отказалась дать внучке 20 тысяч рублей, но потом мужчины сами пришли к ней домой, чтобы повторить просьбу. Снова услышав отказ, подозреваемые избили пенсионерку ножкой от табурета, а затем задушили. В квартире пожилой женщины подозреваемые нашли 2,5 тысячи рублей, которые забрали. О преступлении на следующий день сообщил один из участников.

Оба проходят подозреваемыми по статье «Убийство». Однако следователь СК России ходатайствует об аресте подозреваемых, а с учётом установленных обстоятельств обвинение мужчинам переквалифицируют по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».