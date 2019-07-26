Людиново, Калужская область, , 17:18 — REGNUM

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели работника на производстве. Об этом 26 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела калужского регионального следственного упраления СК России Марина Каурова.

Мастер литейного цеха № 2 АО «Кронтиф-Центр» обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. 12 июля 2018 года около 22:00 на участке автоматической формовочной линии литейного цеха произошло застревание отливки в формовочной линии. Формовщик прошел в зону работы оборудования, где под руководством находившегося в технической зоне мастера стал устранять неисправность. В этот момент сработала площадка приема форм и зажала работника, который от полученных травм скончался на месте.

«Как полагает следствие, мастер допустил нарушения требований охраны труда — не скоординировал работу сотрудников по ремонту оборудования, не определил и не создал безопасные условия труда при выполнении ремонтных работ, относительно которых предъявляются повышенные требования по охране труда и промышленной безопасности. Преступная небрежность мастера повлекла смерть работника», — рассказала Марина Каурова.

Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.