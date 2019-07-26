Чебоксары, , 17:05 — REGNUM

В столице Чувашии избрали меру пресечения 20-летнему сыну главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову. По данным местных СМИ, он взят под стражу.

Речь идёт о резонансном ДТП, которое произошло 22 июля на федеральной трассе в Моргаушском районе республики, где пострадали два человека. Кто находился за рулём иномарки, устанавливает следствие. Но по неофициальной версии, одним из участников аварии мог быть сын мэра чувашской столицы. Сегодня, 26 июля, суд принял решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром возле деревни Калмыково в Моргаушском районе: водитель на «Ауди» въехал в металлическое ограждение, затем столкнулся УАЗ-3909. От удара обе машины вылетели в кювет. Травмы получили водитель и пассажир УАЗа. Водитель иномарки скрылся.

Ранее прокуратура инициировала проверочные мероприятия в связи с нарушением водителем Аudi Q7 правил дорожного движения, что привело к ДТП с двумя пострадавшими.

Ранее сити-менеджер Алексей Ладыков заявлял, что «машина моим родственникам не принадлежит, а если виновником аварии действительно окажется» его сын, то «мне остается только выразить горечь и сожаление».

«Слава Богу, что все живы», — сказал глава администрации Чебоксар, пожелав пострадавшим «скорейшего выздоровления».

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