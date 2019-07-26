Москва, , 16:58 — REGNUM

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения пассажирского теплохода и сухогруза в Подмосковье, сообщает 26 июля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, прокуратура намерена проверить исполнение законодательства о безопасности плавания и эксплуатации судов на водных объектах и по её результатам дать оценку происшествию.

Напомним, ранее сегодня на 99-м километре канала имени Москвы столкнулись круизный теплоход «Нижний Новгород» со 190 пассажирами, принадлежащий компании «ВодоходЪ», и сухогруз «Новокуйбышевск», владельцем которого является ООО «АкадемФлот-2». В результате инцидента никто не пострадал.

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