Варшава, , 16:31 — REGNUM

Вечером в четверг, 25 июля, известный публицист, поэт, общественный деятель и преподаватель журналистики Вроцлавского университета Пшемыслав Витковский был жестоко избит после того, как критически высказался по поводу граффити с надписью «Стоп педофилам из ЛГБТ». Об этом сообщает «Польское радио».

»Так бывает, когда тебе не нравятся фашистские надписи на Бульварах-на-Одере», — написал он в Фейсбуке, опубликовав свою фотографию.

Травмы оказались достаточно серьёзными, и Витковский был госпитализирован. Делом занимается полиция, виновные лица пока не установлены.

Как рассказал Витковский, он громко высказался по поводу надписи «Стоп педофилам из ЛГБТ» на Тшебницком мосту, и это услышал находившийся рядом мужчина. Он подошёл к нему и спросил Витковского о том не ему ли не нравится надпись. После того, как Витковский ответил, что не нравится, мужчина напал на него и стал избивать. При этом он угрожал убийством.

«Они проверяют, как далеко могут зайти. Если они встретятся с твердой и недвусмысленной реакцией государства, они остановятся, а если нет — они будут это повторять. Не здесь, так в другом месте», — сказал Витковский после инцидента в беседе с корреспондентом радио RMF FM.