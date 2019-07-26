Москва, , 16:27 — REGNUM

Столкновение двух судов произошло днём 26 июля на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала имени Москвы», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей инцидента в ведомстве при этом не уточняют.

По информации агентства «Москва», ЧП произошло на 99-м километре канала между пятым и четвёртым шлюзами, неподалёку от городского поселения Деденево. Столкнулись пассажирский теплоход «Нижний Новгород» со 190 пассажирами на борту и сухогрузный теплоход «Новокуйбышевск». В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что пассажирское судно принадлежит компании «Водоходъ» и выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Владельцем сухогруза является ООО «АкадемФлот-2», судно следовало порожним из Москвы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. На месте работают сотрудники Ространснадзора и Государственного портового контроля, а также представители ФГБУ «Канал имени Москвы».