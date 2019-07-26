Баку, , 16:15 — REGNUM

В районе азербайджанского порта Ленкорань пошёл ко дну грузовой корабль «Шабахенг» под флагом Ирана, сообщает 26 июля агентство РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

Отмечается, что экипаж корабля успел подать сигнал тревоги, поступивший в Национальный центр государственного морского агентства.

К месту кораблекрушения были направлены два вертолёта и пограничный корабль. Экипаж иранского грузового судна в количестве девяти человек был спасён.

Корабль затонул полностью. О причинах кораблекрушения не сообщается.

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