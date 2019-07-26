Саратов, , 16:11 — REGNUM

В городе Энгельс Саратовской области вынесен приговор по уголовному делу об организации притона для занятия проституцией. Услуги оказывались в саунах, при этом заниматься проституцией заставляли пятерых несовершеннолетних, сообщает прокуратура Саратовской области.

Перед судом предстали двое мужчин и одна женщина, которых обвинили в организации занятия проституцией и вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних. По данным следствия, в 2015—2017 годах злоумышленники заставляли не менее 14 девушек заниматься проституцией в банях и саунах города Энгельс. В том числе — пятерых несовершеннолетних.

«Девушки не раз пытались сбежать от злоумышленников. Однако обвиняемые, применяя насилие и угрожая, вынуждали девушек продолжать заниматься проституцией», — говорится в сообщении.

Секс-притон был прикрыт в 2018 году. Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил женщине пять лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, мужчинам — по 4 и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что в 2018 году на территории Саратовской области за занятием проституцией полиция задержала 134 человека. В 2017 году из региона депортировали пять гражданок Нигерии, занимавшихся проституцией.