Саранск, , 15:50 — REGNUM

Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»). Приговором суда ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Судом установлено, что девушка сожгла флаг РФ с изображенным на нем гербом, тем самым совершив надругательство над госсимволами.

При этом в ходе следствия и суда подсудимая вину не признала. Она не отрицала факт сожжения, но утверждала, что это был не официальный флаг, а сувенирная продукция.

Ограничение свободы предполагает ряд запретов для подсудимого и обязанность их выполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января одна из жительниц Саранска разместила в Instagram видео, на котором они с подругой сжигают российский флаг. После того как в интернете поднялась буря негодования, произошедшим заинтересовались в полиции, а ролик акта вандализма был удален из общего доступа.

Девушек, которые являются героинями на видеозаписи, доставили в полицию для дачи показаний. Известно, что они обе — студентки в возрасте 21 года и 22 лет.

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