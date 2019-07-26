Сейлем, США, , 15:30 — REGNUM

73-летний житель США с двумя собаками четыре дня выживал в пустыне без воды и пищи, сообщает новостное агентство Associated Press.

14 июля Грегори Рэндольф проезжал на своем джипе через пустыню в штате Орегон вместе со своими собаками. Его автомобиль застрял в узком высушенном русле ручья. После этого Рэндольф бросил машину и прошел 22 км в поисках человеческого жилья. 18 июля обессилевшего мужчину случайно обнаружил байкер Томас Кинонес и вызвал скорую помощь. Издали он принял лежащего человека за корову.

К этому моменту Рэндольф сильно обгорел на солнце и не был в состоянии ни стоять, ни сидеть, ни даже пить воду. Спустя два дня полицейский вертолет обнаружил автомобиль пенсионера, возле которого оставалась вторая собака.

Мужчина провел несколько дней в больнице, после чего был выписан и вернулся к своим питомцам. Теперь они могут отдохнуть после пережитой пытки, отметила полиция штата Орегон на своей странице в Facebook.