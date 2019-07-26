Барнаул, , 15:24 — REGNUM

Активисты ЛДПР в Алтайском крае сегодня, 26 июля, изготовили импровизированное чучело чиновника, которое пообещали сжечь, раз тушить лесные пожары, бушующие на территории общей площадью более двух миллионов гектаров «экономически не выгодно». Информация об этом размещена на официальном сайте партии.

Барнаульский активист ЛДПР и импровизированное чучело чиновника Altai.ldpr.ru

Барнаулец, на плакате которого написано «ВВодите ЧС, хватит травить нас дымом» Altai.ldpr.ru

«Погибают «зеленые легкие» страны, в огне в мучениях умирают тысячи животных и птиц, сотни жителей Сибири проживут меньше, надышавшись канцерогенной гарью. Но власти равнодушно молчат и считают деньги. Им экономически выгоднее нанести огромный удар по флоре, фауне и человеку», — завил исполняющий обязанности координатора Барнаульского отделения ЛДПР Александр Лукашенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в Сибири и на Дальнем Востоке действует уже 256 лесных пожаров на площади в 2 300 335 га, по которым прекращены работы по тушению из-за экономической нецелесообразности. Больше всего таких возгораний не будет потушено в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Активист ЛДПР в Барнауле, на плакате которого написано: «Власть, тебе выгодно травить нас дымом?» Altai.ldpr.ru

Между тем, шлейф от гари, судя по космическим снимкам, распространился уже по трём округам — Сибирскому Приморскому и Уральскому. Люди требуют ввести режим ЧС, создана петиция, которую за несколько дней подписали сотни тысяч человек. Аналогичные пикеты прошли также в Новосибирской области.

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