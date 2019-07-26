Познань, Польша, , 15:24 — REGNUM

В городе Познань произошло столкновение автомобилей, за рулём одного из которых, как сообщает «Польское радио», находился консул Российской Федерации в Познани.

Ни консул, ни женщина, управлявшая другим автомобилем, не пострадали. Столкновение произошло на перекрёстке, обе стороны утверждают, что ехали на зеленый свет.

После ДТП консул отказался от проверки на алкотестере, сославшись на дипломатический иммунитет. Водитель другого автомобиля оказалась трезвой.

Происшествие попало на камеры наблюдения, также имеются свидетели. «Мы проверим, кто на самом деле ехал на зеленый свет, а кто нарушил ПДД», — заявил представитель полиции Велькопольского воеводства Мацей Свенциховский.

Консульство Российской Федерации в Познани отказалось комментировать инцидент. По доступным данным МИД РФ, генеральным консулом России в Познани является Косоногов Иван Фёдорович.