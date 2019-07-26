Екатеринбург, 26 июля 2019, 15:23 — REGNUM
Устанавливаются причины возгорания одного из зданий оздоровительного комплекса «Чапаевские бани» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.
В управлении уточнили, что с огнём на площади порядка 300 кв метров удалось справиться менее чем за два часа. Пострадавших во время тушения пожара нет. Сгорела двухэтажная баня и стоящие рядом с ней хозяйственные постройки. Также пожарные не допустили распространения огня на соседние здания.
Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о возгорании одного из зданий комплекса «Чапаевские бани» потупил в 14:39 по местному времени, в 15:38 огонь был полностью локализован и ликвидирована угроза распространения пожара, а в 16:26 с огнём удалось справиться полностью.
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