Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM

Заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), выпустили из следственного изолятора. Чиновник теперь будет находиться под домашним арестом. Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Сидашу в виде ареста до 20 августа.

«Апелляция отменила постановление суда первой инстанции, теперь до 20 августа 2019 года Сергей Сидаш под домашним арестом», — сообщает telegram-канал «Ростов новости».

ИА REGNUM напоминает, что крупный донской чиновник был задержан в мае текущего года. Этому предшествовало расследование уголовного дела из-за подмены песка для благоустройства территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена». Разница в стоимости составила около 220 млн рублей.

По этому делу проходит бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов. Он заключил сделку со следствием и был переведён под домашний арест.

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