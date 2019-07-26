Подгоренский р-н, , 15:16 — REGNUM

Жительница Подгоренского района Воронежской области, бросившая своего трехлетнего сына погибать на пожаре, признана невменяемой и будет направлена на лечение в психиатрический стационар. Решение принял Россошанский районный суд, сообщил ИА REGNUM 26 июля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом, 32-летняя женщина неоднократно оставляла своего маленького сына, 2015 года рождения одного в доме, не исполняла своих обязанностей по обеспечению питания, безопасности ребенка. В декабре 2018 года, когда в ее доме произошёл пожар, женщина выбежала из дома, а ребенка бросила без помощи. Мальчик погиб, задохнувшись в дыму.

В отношении женщины были возбуждены дела по двум статьям — об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Однако решением суда от уголовной ответственности её освободили — суд пришёл к выводу, что в момент совершения преступления она была невменяемой. Женщину направили на лечение в психиатрический стационар.