Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Свердловской области за первые шесть месяцев 2019 года снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

С января по июнь в регионе зарегистрировано 18 264 случаев заболевания граждан острыми кишечными инфекциями. Этот показатель также на 2% меньше среднемногоголетнего уровня заболеваемости ОКИ.

Напомним, что с целью предотвращения заболеваемостью ОКИ, проводятся регулярные профилактические мероприятия. Они проводятся среди сотрудников пищеблока, персонала учреждений образования, детских и оздоровительных лагерей и санаториев. Таким образом на Среднем Урале за период с августа 2018 года по май 2019 года удалось предотвратить более 600 случаев групповой заболеваемости острой кишечной инфекции.