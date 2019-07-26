Гордеевский р-н, , 14:39 — REGNUM

Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело после смерти несовершеннолетнего ребёнка при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ. Хозяин дома с ожогами разной степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение, его дочь погибла от отравления угарным газом.

Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, эксперты выясняют причины пожара и гибели девочки. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар произошёл в ночь с 25 на 26 июля 2019 года в частном жилом доме в селе Стругова Буда Гордеевского района Брянской области. Огонь распространился по всей площади дома.