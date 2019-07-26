Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM

Екатеринбургский мусорный оператор «Спецавтобаза» убрал несанкционированную свалку, появившуюся по вине местных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Свалка (cc) Lexi Herndon

Свалка объемом в пять кубометров образовалась в Верх-Исетском районе города. Её ликвидация обошлась не менее чем в 50 тысяч рублей.

Мусор скопился из-за местных предпринимателей, которые договорились о вывозе твёрдых коммунальных отходов с нелегальным транспортировщиком. Оказалось, что перевозчик обманывал заказчиков и сбрасывал мусор не на лицензированный полигон, а рядом с жилыми домами на несанкционированную свалку.

В мусорных тюках оказались документы компаний «Уют», «Вайлдберриз», «Ламода». Пока представители организаций заявили, что не планируют отдельно договариваться со «Спецавтобазой». Екатеринбургская полиция уже уведомлена о произошедшем, направлено официальное обращение.

Напомним, в мае 2019 года «Спецавтобазе» предрекли уход с «мусорного рынка». По мнению экс-главы предприятия Нафика Фамиева, вся Свердловская область станет вотчиной мусорного оператора «Рифей».

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