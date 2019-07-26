Екатеринбург, 26 июля 2019, 14:28 — REGNUM
В Екатеринбурге при тушении пожара на «Чапаевских банях» ликвидирована угроза распространения огня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По предварительным данным площадь охваченная огнём составляет порядка 300 кв метров. Горит одна из бань комплекса и расположенные рядом надворные постройки. В данный момент на месте происшествия работают 16 единиц спецтехники.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании одного из зданий комплекса «Чапаевские бани» по улице МОПРа в Екатеринбурге поступило на пульт в 14:39 по местному времени. После чего на место оперативно выехали пять пожарных расчётов. Также сообщалось, что была угроза распространения огня на соседние постройки.
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