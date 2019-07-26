Мбале, Уганда, , 14:31 — REGNUM

Пять человек погибли и еще несколько человек были госпитализированы с травмами после автомобильной аварии в торговом центре Мукура в округе Нгора на востоке Уганды, передает Daily Monitor Uganda.

Три человека погибли на месте после того, как такси, в котором они ехали из Мбале в Сороти, перевернулось после взрыва шины. Еще два человека умерли по дороге в областную больницу. Инцидент произошел в четверг, 25 июля.

Майкл Одонго, пресс-секретарь полиции области Восточное Кёги, сообщил, что имена всех жертв трагедии все еще не были установлены.