Гуйян, Китай, , 14:16 — REGNUM

В общей сложности 24 человека погибли и еще 27 по-прежнему числятся пропавшими без вести после схода оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Расследование показало, то 77 человек из 22 домохозяйств пострадали в результате схода оползня. Продолжается поисково-спасательная операция. Трагедия п произошла в 21:20 по местному времени 23 июля в пригороде Люпаньшуй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о 20 жертвах схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу.

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