Саратов, , 14:11 — REGNUM

В Саратовской области в центре внимания правоохранительных органов остаются преступления, совершённые против детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ушло в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в надругательстве над шестилетней соседской девочкой. Вынесен приговор братьям, которые спаивали малолетних детей, продолжается проверка по факту поступления в реанимацию подростка с сильным алкогольным опьянением.

В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребёнка. Преступление было совершено 9 мая 2019 года: следственное управление СКР по Саратовской области полагает, что злоумышленник обманным путём завёл шестилетнюю соседскую девочку в свой частный дом, где совершил действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала маме, которая обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Обвиняемый арестован. По данным управления, вину он признал полностью.

Между тем, в Озинском районе вынесен приговор в отношении братьев, которые совершили преступления в отношении малолетних детей. В прокуратуре региона отмечают, что с лета 2018 года по январь 2019 года один из подсудимых проживал совместно с женщиной и ее несовершеннолетними детьми (2009 и 2012 года рождения).

«Мужчина и его брат умышленно вовлекали детей в систематическое употребление спиртных напитков. Они предлагали несовершеннолетним самогон», — говорят в надзорном ведомстве.

Суд назначил братьям наказание в виде четырёх и девяти месяцев лишения свободы в колониях общего и строгого режима.

Отметим, что в июле 2019 года прокуратура области организовала проверку по факту доставления в балашовскую больницу 14 июля 15-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения. Он поступил в реанимационное отделение ЦРБ с территории стадиона с диагнозом «сильное алкогольное опьянение». Выясняются обстоятельства происшествия, приобретения алкогольного напитка, условия жизни и воспитания подростка.