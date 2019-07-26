Анкара, , 14:12 — REGNUM

Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 161 человека, подозреваемых в выдаче поддельных документов, удостоверяющих личность. Об этом 26 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Власти подозревают разыскиваемых в поддержке террористических организаций, для членов которых и создавались документы. Как утверждается, паспорта нужны были для незаконного пересечения турецкой границы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперации по поимке подозреваемых сразу в 10 провинциях страны. Подробности пока не разглашаются.

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