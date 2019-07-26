Челябинск, , 14:03 — REGNUM

В Челябинске после ДТП с участием автокрана и трёх маршруток возбуждено уголовное дело. Оно заведено по факту нарушения Правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Сейчас по этому делу идут следственные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у автокрана «МАЗ» утром отказали тормоза. В итоге машина врезалась в три маршрутки. Один человек погиб, ещё несколько были травмированы.

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