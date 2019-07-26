Брюссель, , 14:51 — REGNUM

В Бельгии найдено тело 66-летней женщины, которая стала первой жертвой «невероятной жары». Об этом сообщил комиссар полиции Мидделкерке Френк Делва в интервью Associated Press.

Трагедия произошла в четверг, 25 июля, недалеко от пляжа в Мидделкерке, когда температура в регионе поднялась до более чем 40 градусов по Цельсию.

«Смерть женщины определенно связана с жарой», — сказал комиссар полиции.

По его словам, служба спасения незамедлительно прибыла на место происшествия, но помочь пострадавшей было уже невозможно.

Отмечается, что в четверг в некоторых регионах Бельгии температура воздуха днем поднялась до 41,8 градусов.