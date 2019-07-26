Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM

Екатеринбургские полицейские проводят проверку после сообщения о стрелявшем из травматического пистолета гражданина в медицинской маске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу корреспонденту РИА «Новый день».

Ранее в социальной сети ВКонтакте сообщили, что стрелок в капюшоне и медицинской маске стрелял в другого екатеринбуржца. Пострадавшему попали в ногу. Стрелок сидел за рулём автомобиля.

В полиции уже зарегистрировали информацию о происшествии и просят пострадавшего прийти к правоохранителям. Однако потерпевший указал, что не хочет этого делать по ряду соображений.

Напомним, 2 апреля в Екатеринбурге стреляли возле аэропорта «Кольцово». Стрелявшие предположительно скрылись на легковом автомобиле.

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