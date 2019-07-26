Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM

В Екатеринбурге по факту нападения двух неизвестных на общественника Алексея Беззуба возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает интернет-газета Znak со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом статью УК, по признакам которой возбуждено дело — источник не указал. Сам Алексей Беззуб информацией о ходе движения его заявления не располагает.

Напомним, общественник был избит двумя неизвестными 24 июля в Екатеринбурге на улице Готвальда. Впоследствии Алексей Беззуб написал заявление и обвинил в организации нападения одного из депутатов городской думы Екатеринбурга.

Читайте также: Избитый общественник обвинил в нападении депутата гордумы Екатеринбурга

Как сообщало ИА REGNUM, в его поддержку выступили редакторы нескольких свердловских СМИ, которые, как и Беззуб считают, что нападение связано с общественной деятельностью активиста. Они написали обращение в полицию с просьбой обратить особое внимание на резонансное нападение и добиться скорейшей поимки виновных и их привлечения к ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловские журналисты написали письмо в защиту избитого общественника