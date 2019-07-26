Морогоро, Танзания, , 14:00 — REGNUM

Полиция области Морогоро в Танзании задержала мужчину и его восьмилетнюю дочь, подозреваемых в убийстве соседского ребенка в возрасте одного года и семи месяцев. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июля в деревне Хембети. Изувеченное тело мальчика было обнаружено соседями на участке подозреваемых.

Начальник полиции по области Морогоро Уилброуд Мутафунгва заявил, что о пропаже сына отец погибшего мальчика Симон Шедрак узнал в церкви. Он решил немедленно вернуться домой и вместе с соседями начал поиск ребенка.

Ведется следствие.