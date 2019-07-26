Казань, , 13:48 — REGNUM

В Татарии и Самарской области жители ряда муниципальных образований жалуются на появление смога. Эксперты дают разные версии: в Набережных Челнах и Тукаевском районе причиной появления «мглы» стали пожары в Сибири, дым от которых дошёл до Татарии. В Самарской области смог наблюдался над Волгой в районе Самары, национального парка «Самарская Лука» и в Сызрани — эксперты считают, что причиной стали неблагоприятные метеорологические условия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замеры в Набережных Челнах Eco.tatarstan.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Татарии распространило сообщение о том, что проведён мониторинг «в связи с мглой, нависшей над Набережными Челнами и Тукаевским районом». По данным минприроды, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявлено не было.

«Специалисты сошлись во мнении, что помутнение воздуха является следствием скопления в воздухе большого количества мелких и твердых частиц пыли или дыма. Причина атмосферного явления — мглы — пожары в Ханты-Мансийском автономном округе и Западной Сибири», — говорят в министерстве.

Татарские чиновники со ссылкой на метеорологов отмечают, что «воздушным потоком дым принесло три дня назад в Башкирию, сейчас мгла добралась и до нашего региона».

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушуют на территории Сибири и Дальнего Востока. На 26 июля действует 256 очагов возгораний общей площадью 2,3 млн га.

На появление смога жалуются жители Самарской области. По данным местных СМИ, смог появился над Волгой в районе Самары, национального парка «Самарская Лука» и в Сызрани. В отделе экологии администрации Сызрани по итогам выездной проверки сделали вывод, что причиной образования дымки стали «слабый ветер и высокая влажность».

«Влияние на сложившуюся ситуацию оказывают наблюдавшиеся 25 июля неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере Тольятти и Жигулевска», — говорят чиновники, подчёркивая, что превышения уровня ПДК не зафиксировано.

Похожая ситуация сложилась в разных районах Самарской области. В отделе экологии со ссылкой на управление МЧС предполагаемыми причинами появления смога называют погодные условия — жару и слабый ветер.

«В Самарской области много промышленных производств. Выбросы могут скапливаться. Но уже 27 июля по области должны быть осадки, и ветер будет сильнее. Мы предполагаем, что смог уйдет», — говорят в ведомстве.

В регионах Поволжья, по данным ФБУ «Приволжское УГМС», 27 июля сохранится теплая летняя погода, а 28 июля на Среднюю Волгу с севера опустится холодный фронт, который принесет понижение температуры воздуха. В последующем этот фронт переместится дальше на юг, и в Поволжье установится прохладная погода.