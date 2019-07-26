Казань, 26 июля 2019, 13:48 — REGNUM
В Татарии и Самарской области жители ряда муниципальных образований жалуются на появление смога. Эксперты дают разные версии: в Набережных Челнах и Тукаевском районе причиной появления «мглы» стали пожары в Сибири, дым от которых дошёл до Татарии. В Самарской области смог наблюдался над Волгой в районе Самары, национального парка «Самарская Лука» и в Сызрани — эксперты считают, что причиной стали неблагоприятные метеорологические условия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Министерство природных ресурсов и экологии Татарии распространило сообщение о том, что проведён мониторинг «в связи с мглой, нависшей над Набережными Челнами и Тукаевским районом». По данным минприроды, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявлено не было.
Татарские чиновники со ссылкой на метеорологов отмечают, что «воздушным потоком дым принесло три дня назад в Башкирию, сейчас мгла добралась и до нашего региона».
Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушуют на территории Сибири и Дальнего Востока. На 26 июля действует 256 очагов возгораний общей площадью 2,3 млн га.
На появление смога жалуются жители Самарской области. По данным местных СМИ, смог появился над Волгой в районе Самары, национального парка «Самарская Лука» и в Сызрани. В отделе экологии администрации Сызрани по итогам выездной проверки сделали вывод, что причиной образования дымки стали «слабый ветер и высокая влажность».
Похожая ситуация сложилась в разных районах Самарской области. В отделе экологии со ссылкой на управление МЧС предполагаемыми причинами появления смога называют погодные условия — жару и слабый ветер.
В регионах Поволжья, по данным ФБУ «Приволжское УГМС», 27 июля сохранится теплая летняя погода, а 28 июля на Среднюю Волгу с севера опустится холодный фронт, который принесет понижение температуры воздуха. В последующем этот фронт переместится дальше на юг, и в Поволжье установится прохладная погода.