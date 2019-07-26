Москва, 26 июля 2019, 13:42 — REGNUM
На юго-востоке Москвы произошло убийство женщины 1942 года рождения, сообщили 26 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.
Тело убитой с колото-резаными ранениями в области шеи нашли вечером 25 июля в жилом доме на улице Ташкентская. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В деле уже есть подозреваемый, но ему требуется медицинская помощь.
«Следствием установлено лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. После получения необходимой медицинской помощи с ним будут проведены следственные действия», — рассказали в СК.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины в Подмосковье, дал признательные показания.
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