Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM

В Екатеринбурге спасатели тушат пожар дома №1 по улице МОПРа. Горит одно из зданий комплекса «Чапаевские бани», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Сообщение на диспетчерский пульт о возгорании поступило в 14:39 по местному времени. На месте тушения огня работают пять пожарных расчетов, ещё несколько машин следуют на место происшествия. Также сохраняется угроза распространения огня на соседние постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области произошёл пожар в прачечной больницы города Кушва. Огонь был полностью ликвидирован за полчаса прибывшими на место пожарными расчетами. Отмечается, что до прибытия спасателей из прачечной самостоятельно эвакуировались десять человек.

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