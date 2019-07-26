Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM

В Ростовской области зафиксированы случаи возгорания объектов образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 26 июля.

«С начала года на объектах образования Ростовской области произошло четыре пожара, материальный ущерб от которых составил 200 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в настоящее время сотрудники управления МЧС РФ по Ростовской области в преддверии начала учебного года проверяют школы. Всего инспекторам предстоит посетить около 3 тыс. образовательных учреждений, расположенных на Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские инспекторы МЧС РФ проводят операцию «Школа»