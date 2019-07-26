Ульяновск, , 13:23 — REGNUM

В Ульяновской области в ходе прокурорских проверок выявлены очаги произрастания конопли. Наркосодержащее растение произрастало возле ряда деревень Радищевского района, сообщает региональная прокуратура.

При проверка прокуратура Радищевского района обнаружила очаги произрастания дикой конопли на окраине поселков Гремячий и Октябрьский, а также сёл Соловчиха, Дмитриевка, Кубра, Вязовка, Верхняя Маза, Ореховка, Средниково и Софьино. В надзорном ведомстве подчёркивают, что непринятие органами местного самоуправления мер по уничтожению таких растений может «способствовать незаконному приобретению, потреблению и использованию гражданами наркотических средств».

Представления внесены главам администраций Дмитриевского, Калиновского, Октябрьского и Ореховского сельских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Майнском районе Ульяновской области 21-летний сельчанин убил 21-летнего парня, увидев, как тот выходил из оврага, где растёт конопля. Приняв его за наркомана, он затеял с ним драку, использовав затем нож. Злоумышленник получил 11 лет колонии строгого режима.

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