Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM

В Свердловской области на 103 км Серовского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла пенсионерка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным инспекторов машина «Мазда», за рулём которой находилась 24-летняя женщина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии на месте погибла 63-летняя пассажирка, ещё двое пассажиров, в том числе 10-летняя девочка, были госпитализированы в городскую больницу Невьянска с травмами.

Напомним, 23 июля в Екатеринбурге из-за серьёзного ДТП на проспекте Космонавтов образовались пробки. В тот день водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение со встречной машиной.