Чехов, Московская область, , 13:11 — REGNUM

Возбуждено новое уголовное дело в отношении первого заместителя главы городского округа Чехова Московской области, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону. Должность занимает Дмитрий Фриш.

Чиновник уже обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Теперь выявлен ещё один преступный эпизод, который квалифицировали по статье о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). По нему возбуждено ещё одно уголовное дело.

Следствие считает, что первый замглавы администрации получил в 2016 году два земельных участка, стоимость которых оценивается в 70 млн рублей, в качестве взятки от коммерческих структур за покровительство.

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