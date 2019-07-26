Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM

Главы свердловских СМИ выступили в защиту общественника Алексея Беззуба, на которого напали два дня назад. Текст обращения размещён в СМИ.

Журналисты требуют от и.о. главы ГУ МВД по региону Владимира Миронова взять расследование о нападении на активиста под особый контроль. По мнению авторов письма, инцидент выглядит как попытка запугать общественников и сформировать в Екатеринбурге атмосферу страха.

Представители СМИ подчёркивают, что нападение могло быть вызвано активной общественной деятельностью, которую вёл пострадавший.

Авторы письма — главные редакторы городских порталов E1, 66 и екатеринбургской редакции «Эха Москвы», шеф-редактор ИА Znak, а также представитель компании Hearst Shkulev Digital (руководит порталом E1).

Напомним, на Алексея Беззуба напали 24 июля. По мнению общественника, заказать инцидент мог скандальный депутат гордумы Александр Колесников.

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