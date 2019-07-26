Томск, , 13:04 — REGNUM

В Томской области 26 июля озвучили итоги внеочередных проверок мест летнего отдыха детей. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в палаточных лагерях региона проверяющие нашли нарушения.

Среди выявленных нарушений — отсутствие специнвентаря, систем оповещения, планов эвакуации и необходимых противопожарных разрывов, а также необученность персонала лагерей действиям в ЧС.

По словам замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, «ситуация требует безотлагательной реакции». Он поручил организаторам устранить все недостатки до 30 июля.

«На следующий день после истечения срока нужна ещё одна проверка, но уже с органами прокуратуры», — подчеркнул вице-губернатор.

По информации замначальника областного управления МЧС Антона Сибирякова, шесть из 11 работающих этим летом палаточных лагерей уже завершили сезон. Остальные пять продолжают работу. Они расположены в Томске, а также в Кожевниковском, Первомайском и Томском районах.

«Все объекты прикрыты пожарными подразделениями с расчётным временем прибытия от одной до 20 минут. В Киреевске и Аникино выставлены два дополнительных поста», — отметил Сибиряков.

И. о. начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС Сергей Шутов рассказал, что все 449 стационарных и палаточных лагерей региона прошли приёмку перед началом оздоровительного сезона. Все выявленные тогда нарушения были устранены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошёл пожар. Одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации. По факту трагедии возбуждены уголовные дела. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ.

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