Красногорск, , 13:37 — REGNUM

Пропавшая 20 июня 14-летняя жительница Красногорска найдена живой и невредимой в Наро-Фоминске. Об этом 26 июля сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Ксения Мишонова на своей странице в социальных сетях.

Омбудсмен выразила благодарность всем, кто подключился к поиску пропавшей девочки.

«Главное, что нашлась и с ней все хорошо. Ну и перепугала ты нас, девочка! Сил и здоровья родителям», — добавила Мишонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по факту пропажи ребенка 2005 года рождения. 20 июля девочка отправилась из Красногорска к своей бабушке в Селятино Наро-Фоминского округа через Киевский вокзал. До места назначения ребенок не добрался.