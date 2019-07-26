Киркук, Ирак, 26 июля 2019, 13:11 — REGNUM
Порядка 10 минометных мин обрушились на иракскую деревню Топзава в провинции Киркук, повредив несколько жилых домов. Об этом 26 июля сообщает Kurdistan24.
Деревня Топзава расположена на юге спорной провинции, здесь проживают в основном представители религиозных меньшинств. О жертвах среди мирного населения не сообщается.
Ответственность за преступление не взяла на себя ни одна террористическая организация, однако власти региона подозревают в этом боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, несмотря на фактическое поражение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они продолжают активную деятельность в ряде регионов государства.
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