пос. Светлый Яр, Волгоградская область, , 13:03 — REGNUM

В Светлоярском районе Волгоградской области полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержала 11 граждан республик Туркестана. Они не только незаконно трудились на поле, но и не выполнили правила режима пребывания в стране, а именно — нарушили цель въезда. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно документам миграционного учёта, иностранные граждане получили регистрацию в домах светлоярцев. Однако полиция установила, что рабочие проживали непосредственно в бараках на полях. Сейчас следователи выясняют, кто привлёк к трудовой деятельности мигрантов.

В отношении одного гражданина Республики Узбекистан суд принял решение о депортации. Ещё шесть уголовных дел возбуждено в отношении жителей Светлоярского муниципального района, т.к. они фиктивно поставили на учёт иностранных граждан. За такую «прописку» предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет.

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