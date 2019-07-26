Ульяновск, , 13:00 — REGNUM

В Ульяновской области вступил в законную силу приговор по делу об убийстве в Майнском районе, где 21-летний осуждённый принял свою жертву за наркомана и устроил с ним драку. За убийство он получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийство было совершено 23 марта 2019 года в селе Сосновка Майнского района. Перед судом предстал житель одной из деревень, который на момент совершения преступления был пьян. Следствием установлено, что в ходе драки он несколько раз ударил ножом 21-летнего парня, с которым ранее был незнаком, а затем скрылся. Пострадавший скончался от полученных ран.

В ходе разбирательств злоумышленник пояснил, что он увидел пострадавшего выходящим из оврага, где растёт конопля и предположил, что тот собирал наркотики. Осуждённый полез в драку, используя нож.

Суд признал сельчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»). И назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года был вынесен приговор двум 22-летним жителям Димитровграда, которые 21 октября 2016 года нанесли 30-летнему мужчине смертельные удары молотком и железным прутом. Следствие установило, что злоумышленники действовали по просьбе неустановленного в настоящее время лица, с которым у потерпевшего были финансовые разногласия. Нападавшие выслеживали мужчину несколько дней. Приговором суда им назначено наказание более 9 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также каждый из них должен выплатить 2 млн рублей родственникам погибшего.

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