Ондо, , 13:00 — REGNUM

Законодатели в юго-западном нигерийском штате Ондо прервали сессию местного парламента в четверг, 25 июля, после того, как с крыши здания упала змея. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Сообщается, что депутаты собирались начать работу, когда из дыры в потолке упала змея. Из-за данного события деятельность парламента была остановлена, все депутаты и другие лица, присутствовавшие на заседании, сбежали.

Депутат, которого цитирует интернет-газета Premium Times, сказал, что змея никого не кусала и была «в конечном итоге убита и сожжена». В другом сообщении, однако, говорилось, что змея не пострадала.

«Палата больше не безопасна для законодательной работы, и из-за этого мы решили отложить восстановление деятельности парламента. Парламент уходит на каникулы на неопределенный срок», — заявил депутат Олугбенг Омоле Premium Times.

Фумигация парламентского комплекса была запланирована на пятницу, 26 июля.