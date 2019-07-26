Курган, , 12:39 — REGNUM

В Курганской области возбуждены уголовные дела по факту незаконной рубки деревьев на территории Щучанского государственного заказника. Ущерб государству оценен в 160 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Щучанский государственный природный (зоологический) заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Расположен на территории Шумихинского лесничества в Щучанском районе Зауралья.

Природоохранной прокуратурой в ходе обследования территории заказника была выявлена незаконная порубка около 60 берёз и осин. Разрешение на рубку на данной природной территории никому не оформлялось и не выдавалось.

Полицией возбуждены уголовные дела по ст.260 ч.3 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») и ст. 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»). «Чёрные лесорубы» устанавливаются.

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