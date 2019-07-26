Киншаса, , 12:40 — REGNUM

В период с января по июнь 2019 года в ДР Конго было убито более 700 человек, передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад Управления ООН по правам человека.

В докладе говорится, что силы безопасности ДР Конго были причастны к убийству около 245 человек, остальные более, чем 418 человек, были предположительно убиты боевиками.

В Управлении ООН по правам человека, однако, отметили, что случаи нарушения прав человека в ДР Конго сократились, составив 3000 случаев с января по июнь 2019 года. Это на 8% меньше, чем за такой же период в 2018 году.

Правозащитные организации в ДР Конго и во всем мире призвали правительство страны провести расследования, арестовать и осудить всех, кто причастен к нарушениям прав человека.

Авторы доклада заявили, что всплеск случаев нарушения прав человека произошел в стране в течение шести месяцев после вступления на пост президента Феликса Чисекеди.