Астрахань, 26 июля 2019, 12:11 — REGNUM
В Кировском районе города Астрахани 25 июля произошёл пожар в нежилом доме на улице Никольской. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.
В одном из помещений загорелась внутренняя отделка. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, люди не пострадали. Возгорание было ликвидировано по появления спасателей.
Астраханские СМИ сообщают, что в здании располагаются десять организаций. В частности, там располагается областное управление Федеральной службы судебных приставов и областное министерство физкультуры и спорта.