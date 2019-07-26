Астрахань, , 12:11 — REGNUM

В Кировском районе города Астрахани 25 июля произошёл пожар в нежилом доме на улице Никольской. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.

В одном из помещений загорелась внутренняя отделка. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, люди не пострадали. Возгорание было ликвидировано по появления спасателей.

Астраханские СМИ сообщают, что в здании располагаются десять организаций. В частности, там располагается областное управление Федеральной службы судебных приставов и областное министерство физкультуры и спорта.