Барнаул, , 11:43 — REGNUM

Сейчас, когда лесные пожары в Сибири полыхают на такой большой площади, заниматься профилактикой поздно, считает директор по лесному хозяйству ЛКХ «Алтайлес» Валерий Савин. В интервью «Алтайской правде» представитель этой организации, которая занимается, в том числе, и промышленной заготовкой леса, в частности, отметил, что чем лес старше, тем он пожароопаснее.

Валерий Савин «Лес имеет свой срок жизни. Когда жизненный цикл дерева заканчивается, оно засыхает и падает. Вперемешку с еще зелеными деревьями они закрывают возможности для молодой поросли. Одним из природных способов обновления является пожар. Поэтому со стороны лесообразовательного процесса не происходит ничего страшного. Участок внутри тайги сгорит, затем на его месте начнет расти молодой лес».

Говоря о ситуации с природными пожарами в Иркутской области и Красноярском крае, он пояснил:

«Сейчас вырубку леса и создание минерализованных полос проводить бесполезно. Тушить красноярские и иркутские пожары, конечно, можно. Но основная трудность, насколько я понимаю, состоит в том, что не созданы точки, с которых можно было бы проводить эти работы. Вопрос в наличии сил, средств и нормальной координации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным МБУ «Авиалесохрана», 26 июля в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает 256 лесных пожаров площадью 2 300 335 га, которые не будут потушены. В том числе, из соображений экономической нецелесообразности «закрыты» 108 пожаров на площади 942 123 га в Якутии, 94 пожара на площади 903 613 га в Красноярском крае и 41 пожар на площади 422 885 га в Иркутской области.

Тем временем депутаты Госдумы подписывают обращение к главе российского правительстваДмитрию Медведевуо необходимости введения режима ЧС в Сибири из-за масштабных природных пожаров.

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