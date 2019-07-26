Барнаул, 26 июля 2019, 11:43 — REGNUM
Сейчас, когда лесные пожары в Сибири полыхают на такой большой площади, заниматься профилактикой поздно, считает директор по лесному хозяйству ЛКХ «Алтайлес» Валерий Савин. В интервью «Алтайской правде» представитель этой организации, которая занимается, в том числе, и промышленной заготовкой леса, в частности, отметил, что чем лес старше, тем он пожароопаснее.
Говоря о ситуации с природными пожарами в Иркутской области и Красноярском крае, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным МБУ «Авиалесохрана», 26 июля в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает 256 лесных пожаров площадью 2 300 335 га, которые не будут потушены. В том числе, из соображений экономической нецелесообразности «закрыты» 108 пожаров на площади 942 123 га в Якутии, 94 пожара на площади 903 613 га в Красноярском крае и 41 пожар на площади 422 885 га в Иркутской области.
Тем временем депутаты Госдумы подписывают обращение к главе российского правительстваДмитрию Медведевуо необходимости введения режима ЧС в Сибири из-за масштабных природных пожаров.
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