Александров, Владимирская область, , 11:32 — REGNUM

Во Владимирской области начали восстанавливать жилой дом в селе Большое Каринское Александровского района, который после урагана остался без крыши. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Ураган, прошедший по Владимирской области 24 июля, оставил без крыши дом № 4 на улице Новой. Сильный ветер сорвал кровлю на площади в 60 квадратных метров. Без крыши остались четыре квартиры, в которых проживают девять человек. Люди во время урагана не пострадали.

По поручению главы районной администрации место происшествия обследовали, а с 25 июля начались ремонтные работы.